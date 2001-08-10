Тихоокеанское
информационное агентство
18 Февраля 2022
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11:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За убийство сожителя сахалинку приговорили к 7 годам заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 43-летней жительницы г. Невельска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Суд установил, что ночью 29 октября 2021 года в ходе  конфликта с сожителем, который дважды ударил ее ладонью по лицу, подсудимая нанесла обидчику  удар кухонным ножом в переднюю поверхность  левого плечевого сустава. От полученного ранения мужчина скончался.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала лишь  частично.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, с учетом явки с повинной, противоправного поведения потерпевшего, приговорил подсудимую к  7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 

Приговор  в законную силу не вступил.

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