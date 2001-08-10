Тихоокеанское
информационное агентство
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10:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Поронайске "Хонда Фит" не поделила дорогу с "Нивой"

В Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17.02.2022 года, в 10 часов 50 минут в г. Поронайске, на нерегулируемом перекрестке ул. Победы - ул. Сахалинская, 37-летний водитель, управляя автомобилем «Honda Fit», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Chevrolet Niva», двигающимся по главной дороге. От столкновения «Chevrolet Niva» отбросило на дорожное ограждение, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД по региону.

В результате ДТП, пассажирка автомобиля «Chevrolet Niva», получила телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

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