120 комплектов постельного белья без маркировки выявили сахалинские таможенники в торговых точках Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
120 комплектов постельного белья без маркировки выявили сахалинские таможенники в торговых точках Южно-Сахалинска. Проверочные мероприятия проводились совместно с Роспотребнадзором, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.
– Предварительно это товары турецкого и российского производства неизвестных марок, – рассказала и.о. заместителя начальника Сахалинской таможни Наталия Чернецкая. – В нарушение правил продажи товаров лёгкой промышленности продукция была выставлена на продажу без обязательной маркировки средствами идентификации.
Товары арестованы органами Роспотребнадзора и переданы на ответственное хранение. В 2021 году в результате совместных мероприятий Сахалинской таможни и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области выявлено 619 единиц обуви без маркировки. По решению суда предпринимателям назначены штрафы, продукция конфискована.
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
09:16 11 Февраля Социально ориентированные некоммерческие организации Южно-Сахалинска могут получить субсидию
12:07 11 Февраля В Южно-Сахалинске с 18 февраля начнут обсуждать проект генплана застройки города
16:28 11 Февраля Власти Южно-Сахалинска обсудили планы по развитию бизнеса
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
- 15:11 20 Января В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 11:44 Вчера Сахалинцы запустили флешмоб в поддержку фигуристки Валиевой
- 11:26 9 Февраля Сахалинца, проехавшего на велосипеде через всю страну, наградили памятным знаком
- 16:00 8 Февраля Сахалинский "Кристалл" стал серебряным призером "Золотой шайбы"
- 15:43 7 Февраля Южно-сахалинские педагоги примут участие в профессиональном конкурсе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?