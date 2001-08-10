Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

120 комплектов постельного белья без маркировки выявили сахалинские таможенники в торговых точках Южно-Сахалинска. Проверочные мероприятия проводились совместно с Роспотребнадзором, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

– Предварительно это товары турецкого и российского производства неизвестных марок, – рассказала и.о. заместителя начальника Сахалинской таможни Наталия Чернецкая. – В нарушение правил продажи товаров лёгкой промышленности продукция была выставлена на продажу без обязательной маркировки средствами идентификации.

Товары арестованы органами Роспотребнадзора и переданы на ответственное хранение. В 2021 году в результате совместных мероприятий Сахалинской таможни и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области выявлено 619 единиц обуви без маркировки. По решению суда предпринимателям назначены штрафы, продукция конфискована.