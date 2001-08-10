Житель Южно-Сахалинска будет привлечен к уголовной ответственности за попытки перевезти на Сахалин наркотики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Южно-Сахалинска, совершившего преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в ноябре минувшего года фигурант, желая посетить родственников, живущих на материке, прибыл в город Хабаровск. Будучи потребителем наркотиков, он решил заодно приобрести запрещенные к обороту вещества и тайно перевезти их в Южно-Сахалинск. С помощью программы мгновенного обмена сообщениями он вступил в интернет-переписку с лицом, занимавшимся сбытом наркотиков, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Фигурант сообщил последнему, что желает приобрести гашишное масло весом не менее 60 грамм.
На следующее утро обвиняемый перевел сбытчику посредством электронного кошелька 50 тысяч рублей, после чего ему на телефон пришло сообщение с координатами тайников-закладок.
Прибыв к указанному ему месту, злоумышленник обнаружил два полимерных пакета наркотиками, которые забрал с собой.
Спустя еще день, фигурант отправился в аэропорт, чтобы улететь в Южно-Сахалинск. Желая скрыть запрещенные к обороту вещества от правоохранительных органов при перевозке воздушным транспортом, злоумышленник спрятал полимерные пакеты в нижнее белье, предварительно обмотав их пищевой пленкой.
В дальнейшем злоумышленник планировал хранить наркотическое средство у себя для личного употребления. Однако его планы не были исполнены, поскольку по прибытию в аэропорт Южно-Сахалинска он сразу был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области.
Обнаруженные у гражданина полимерные пакеты с темным веществом были изъяты и направлены на исследование, которое подтвердило, что это масло канабиса (гашишное масло) общей массой почти 73 грамма.
Таким образом фигурант совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере. Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.
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