Тихоокеанское
информационное агентство
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15:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двух сахалинец будут судить за добычу 250 килограммов красной икры

Двух сахалинец будут судить за добычу 250 килограммов красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя села Некрасовка и 29-летнего жителя Охи, обвиняемых  в незаконной добыче водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, причинивших особо крупный ущерб, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в конце августа 2018 года фигуранты, находясь в районе реки устья Конги полуострова Шмидта, вступили между собой и третьими лицами в сговор о совместном совершении преступления, направленного на незаконную добычу рыбы горбуши и заготовки из нее икры, с целью последующей реализации.

При помощи запрещенного орудия лова (закидного невода) фигуранты осуществляли незаконный вылов рыбы горбуши на миграционном пути к местам нереста. Когда невод наполнялся рыбой, злоумышленники потрошили пойманную горбушу, забирали икру, сразу солили ее и складывали в полимерные емкости, до момента задержания с поличным сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Сахалинской области.  

Действуя таким образом, обвиняемые незаконно добыли 1622 экземпляров рыбы горбуши, из которых добыли 251 кг 474 г икры-сырца и заготовили соленой икры 169 кг 800 г. Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам составила 1 776 660 рублей, что является особо крупным ущербом. 

Следствием собраны исчерпывающие доказательства, указывающие на совершение обвиняемыми преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской Федерации), если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста, группой лиц по предварительному сговору, причинившие особо крупный ущерб. Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.

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