Двух сахалинец будут судить за добычу 250 килограммов красной икры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя села Некрасовка и 29-летнего жителя Охи, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, причинивших особо крупный ущерб, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в конце августа 2018 года фигуранты, находясь в районе реки устья Конги полуострова Шмидта, вступили между собой и третьими лицами в сговор о совместном совершении преступления, направленного на незаконную добычу рыбы горбуши и заготовки из нее икры, с целью последующей реализации.
При помощи запрещенного орудия лова (закидного невода) фигуранты осуществляли незаконный вылов рыбы горбуши на миграционном пути к местам нереста. Когда невод наполнялся рыбой, злоумышленники потрошили пойманную горбушу, забирали икру, сразу солили ее и складывали в полимерные емкости, до момента задержания с поличным сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Сахалинской области.
Действуя таким образом, обвиняемые незаконно добыли 1622 экземпляров рыбы горбуши, из которых добыли 251 кг 474 г икры-сырца и заготовили соленой икры 169 кг 800 г. Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам составила 1 776 660 рублей, что является особо крупным ущербом.
Следствием собраны исчерпывающие доказательства, указывающие на совершение обвиняемыми преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской Федерации), если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста, группой лиц по предварительному сговору, причинившие особо крупный ущерб. Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.
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