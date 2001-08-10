Сахалинец предстанет перед судом, за то, что обокрал строящийся дом местного жителя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего сахалинца, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в ноябре минувшего года фигурант проходил мимо частных домов в квартале Рыбников и обратил внимание на строящийся дом, территория которого была не огорожена. Мужчина знал, кто занимается стройкой, и что в вечернее время в доме никто не проживал. Тогда, убедившись, что на улице нет свидетелей его противоправных действий, обвиняемый прошел на чужой участок, проник в дом, обыскал помещения и похитил электроинструменты общей стоимостью свыше 40 тысяч рублей.
Украденное фигурант впоследствии перепродал своему знакомому за 14 рублей, не сообщив последнему, что данные вещи были им украдены. Впоследствии электроинструменты были изъяты у купившего их гражданина.
Таким образом обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину.
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