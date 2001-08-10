Тихоокеанское
информационное агентство
17 Февраля 2022
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15:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец предстанет перед судом, за то, что обокрал строящийся дом местного жителя

Сахалинец предстанет перед судом, за то, что обокрал строящийся дом местного жителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего сахалинца, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в ноябре минувшего года фигурант проходил мимо частных домов в квартале Рыбников и обратил внимание на строящийся дом, территория которого была не огорожена. Мужчина знал, кто занимается стройкой, и что в вечернее время в доме никто не проживал. Тогда, убедившись, что на улице нет свидетелей его противоправных действий, обвиняемый прошел на чужой участок, проник в дом, обыскал помещения и  похитил электроинструменты общей стоимостью свыше 40 тысяч рублей.

Украденное фигурант впоследствии перепродал своему знакомому за 14 рублей, не сообщив последнему, что данные вещи были им украдены. Впоследствии электроинструменты были изъяты у купившего их гражданина.

Таким образом обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ  – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину.

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