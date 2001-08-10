Тихоокеанское
информационное агентство
17 Февраля 2022
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15:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Телефонные мошенники под видом руководителей обманом похищают деньги сахалинцев

Телефонные мошенники под видом руководителей обманом похищают деньги сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УМВД России по Сахалинской области предупреждает граждан о новой схеме телефонных мошенников. Аферисты звонят на телефоны различных учреждений, и представляются ответившим им работникам именами руководителей. Если сотрудник поверил, что действительно разговаривает с работодателем, просят перевести денежные средства под различными предлогами. Так, недавно жертвой аферистов стала сотрудница ювелирного магазина, отдавшая злоумышленникам свыше 160 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

А вчера в дежурную часть УМВД России по  городу Южно-Сахалинску обратилась провизор одного из аптечных пунктов областного центра. На стационарный телефон аптеки позвонила неизвестная, которая представилась именем директора учреждения. Она пояснила, что сейчас в аптеку привезут светодиоды, крепежи и баннеры, за которые необходимо срочно расплатиться. Далее «руководитель» попросила потерпевшую перевести со своего счета оплату за данный товар, пообещав, что возместит ей все расходы. Сотрудница послушалась и перевела 44200 рублей на банковский счет, который ей продиктовали.

В ходе дальнейшего разговора звонившая пояснила, что надо перевести еще 49800 рублей, что заявительница и сделала, будучи уверенной, что общается со своим директором.

После этого аферистка сообщила по телефону, что требуется еще 118000  рублей. Но таких денег у потерпевшей уже не было, и их разговор прекратился.

По данному факту возбуждено уголовное дело

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