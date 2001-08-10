Телефонные мошенники под видом руководителей обманом похищают деньги сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
УМВД России по Сахалинской области предупреждает граждан о новой схеме телефонных мошенников. Аферисты звонят на телефоны различных учреждений, и представляются ответившим им работникам именами руководителей. Если сотрудник поверил, что действительно разговаривает с работодателем, просят перевести денежные средства под различными предлогами. Так, недавно жертвой аферистов стала сотрудница ювелирного магазина, отдавшая злоумышленникам свыше 160 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
А вчера в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась провизор одного из аптечных пунктов областного центра. На стационарный телефон аптеки позвонила неизвестная, которая представилась именем директора учреждения. Она пояснила, что сейчас в аптеку привезут светодиоды, крепежи и баннеры, за которые необходимо срочно расплатиться. Далее «руководитель» попросила потерпевшую перевести со своего счета оплату за данный товар, пообещав, что возместит ей все расходы. Сотрудница послушалась и перевела 44200 рублей на банковский счет, который ей продиктовали.
В ходе дальнейшего разговора звонившая пояснила, что надо перевести еще 49800 рублей, что заявительница и сделала, будучи уверенной, что общается со своим директором.
После этого аферистка сообщила по телефону, что требуется еще 118000 рублей. Но таких денег у потерпевшей уже не было, и их разговор прекратился.
По данному факту возбуждено уголовное дело
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