У юго-восточного побережья Сахалина ожидаются подвижки и взломы припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря и отжимного ветра ожидаются подвижки и взломы припая, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. Выходить на лёд не рекомендуется.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.