Тихоокеанское
информационное агентство
17 Февраля 2022
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14:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина ожидаются подвижки и взломы припая

У юго-восточного побережья Сахалина ожидаются подвижки и взломы припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря и отжимного ветра ожидаются подвижки и взломы припая, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. Выходить на лёд не рекомендуется.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

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