На Сахалине окончено расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в незаконной добыче краба в особо крупном размере
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователями следственного отделения ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная организованной группой в отношении группы лиц, с особо крупным ущербом. обвиняемой в незаконной добыче камчатских крабов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в районе с. Туманово Макаровского района Сахалинской области задержали граждан, которые с применением самоходного транспортного плавающего средства и запрещённого орудия лова незаконно выловили в открытом море 197 особей камчатского краба стоимостью 7184 рубля за 1 экземпляр, 5 особей краба колючего стоимостью 682 рубля за 1 экземпляр и 1 особь краба волосатого стоимостью 6864 рубля за 1 экземпляр.
В результате своими противоправными действиями указанные лица причинили особо крупный ущерб государству на общую сумму 2 847 634 рубля.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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