Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2022
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В заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина ожидаются подвижки и взломы припая
15:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина ожидаются подвижки и взломы припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря и отжимного ветра ожидаются подвижки и взломы припая, предупреждает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

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