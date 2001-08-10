В Смирных завершено расследование уголовного дела краже двух мотоциклов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» окончено расследование уголовного дела в отношении 19-ти и 20-летних жителей села Онор, обвиняемых в совершении кражи, то есть тайного хищение чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе следствия установлено, что 22 сентября 2021 года в ночное время фигуранты договорились совершить тайное хищение двух мотоциклов отечественного производства, оснащенных коляской, стоимостью которых составляет 10 000 рублей. Мотивом послужило то, что молодым людям необходимы были запчасти для своего мотоцикла.
Согласно разработанному плану, реализуя задуманное, они проникли на частную придомовую территорию, где сняли с гвоздей металлическую решетку, выполняющую функцию забора, после чего выкатили со двора транспортные средства. Мотоциклы они решили спрятать в лесном массиве, а потом разобрать на запасные части.
На следующий день они приехали с инструментами и стали разбирать украденные мотоциклы на запчасти. В скором времени фигуранты узнали, что их ищут полицейские и решили больше не возвращаться в лес, чтобы не быть изобличенными в краже. Однако правоохранители установили их причастность хищению данного имущества.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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