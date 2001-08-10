Мошенники воспользовались доверием сахалинки, потерявшей любимого питомца, и похитили у нее свыше 12 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Управление УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 36-летняя местная жительница, у которой путем обмана было похищено 12 240 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Потерпевшая рассказала, что выложила на местном интернет-ресурсе объявление о пропаже своей собаки. Через некоторое время в мессенджер ей написала неизвестная женщина, которая передала ей телефонный номер и порекомендовала обратиться по нему для оформления объявления на телевидении.

Женщина позвонила по указанному ей номеру. Ей ответил мужчина, который заверил, что поможет составить объявление о пропаже питомца, чтобы его показали на телеканале и озвучил стоимость услуги. Заявительница поверила и перевела вышеуказанную сумму на номер банковской карты, который ей сообщили. Договор об оказании услуг потерпевшей так и не был направлен, и объявление в эфире так и не прозвучало.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ – мошенничество. Установлено, что абонентские номера, с которых аферисты связывались с сахалинкой, зарегистрированы в Карачаево-Черкесской республике. Ведется следствие.