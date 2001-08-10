Сахалинец предстанет перед судом за хранение наркотиков в крупном размере
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего уроженца поселка Новиково, обвиняемого в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской област.
Установлено, что в июне прошлого года фигурант прибыл в лесной массив, расположенный в районе села Чапаево. Выбрав укромное место, обвиняемый высадил семена растения рода «конопля». В дальнейшем гражданин еще несколько раз приезжал в лес, чтобы проверить «грядку».
В сентябре обвиняемый собрал выросшие кусты запрещенного к возделыванию растения и изготовил из него наркотическое средство «марихуанна». Дурман он разложил по банкам, большую часть которых спрятал в погребе старой квартиры, в которой когда-то жил с родителями. Еще одну банку он принес к себе домой и спрятал в шкафу под одеялом, где хранил до изъятия оперативниками ОМВД России по Корсаковскому городскому округу.
В результате проведенных обысковых мероприятий сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 4 банки с растительной массой. Проведенное исследование подтвердило что в них находилась марихуана, общая масса которой составила 776,95 грамма.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере) будет рассмотрено в суде по существу.
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