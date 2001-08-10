В Смирных бывший директор салона подозревается в присвоении денежных средств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками межрайонного отдела УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области выявлено три факта присвоения денежных средств бывшим директором одного из салонов сотовой связи в Смирных, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Было установлено, что в январе 2021 года подозреваемая была принята на работу в качестве менеджера одного из магазинов торговой сети по продаже телефонов, цифровой техники и оказанию услуг сотовой связи. В мае девушка была переведена в другой салон с повышением до должности директора.

Являясь материально ответственным лицом и пользуясь вверенными полномочиями, злоумышленница три раза присваивала выручку магазина. В частности, подозреваемая изготавливала фиктивные заявления от имени покупателей о возврате денежных средств за ранее приобретенный и возвращенный товар, после чего забирала деньги из кассы и тратила по своему усмотрению.

Действуя по такой схеме гражданка присвоила сначала 12 490 рублей, затем еще 10 490 рублей и 19 990 рублей.

Следственным отделом по городскому округу «Смирныховский» возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Ведется следствие.