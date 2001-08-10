За хранение тротила житель Курил пойдет под суд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении взрывчатых веществ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в июне 2021 года фигурант нашел в заброшенном сооружении возле местного карьера тротиловую шашку. Достоверно зная, что ношение и хранение взрывчатых веществ без соответствующего разрешения запрещено, что оборот взрывчатых веществ ограничен и запрещен и что незаконное хранение взрывчатых веществ является общественно опасным деянием, действуя в нарушение действующего законодательства, присвоил себе найденную тротиловую шашку.
Обвиняемый перенес опасную находку в квартиру, в которой фактически проживал и незаконно хранил ее в диване, до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.
В дальнейшем исследование эксперта показало, что изъятое является промышленно изготовленной тротиловой шашкой весом 198,5 граммов, пригодной для производства взрыва.
Таким образом, своими умышленными преступными действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222.1 УК РФ – незаконное приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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