В Углегорске задержан вор-рецидивист

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Углегорскому городскому округу задержан 49-летний, ранее неоднократно судимый уроженец Шахтерска, подозреваемый в совершении краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что подозреваемый много лет не проживал в Углегорском районе, поскольку ведет асоциальный образ жизни и не имеет постоянного места жительства. Но в начале января мужчина решил вернуться на малую Родину. Там он встретился со своими дальними родственниками, которые пригласили его к себе в гости.

В ходе застолья злоумышленник приметил банковскую карту хозяйки квартиры. Женщина давала ее для похода в магазин. Под этим же предлогом подозреваемый узнал пин-код кредитки. Воспользовавшись моментом, когда за его действиями никто не будет наблюдать, он похитил карту, после чего покинул гостеприимный дом. Добравшись до ближайшего банкомата, гражданин обналичил с кредитки 27300 рублей, которые потратил на личные нужды. Через несколько дней потерпевшая обнаружила пропажу кредитки и денег и обратилась за помощью в полицию. Сам злоумышленник к этому времени уехал в Углегорск, где скрывался от правоохранительных органов.

Днем 14 февраля злоумышленник находился в районе улицы 1-ой Набережной райцентра. Он увидел, что хозяйка одного из частных домов, заперла входную дверь и ушла по своим делам. Убедившись, что в жилище больше никого нет, подозреваемый решил похитить что-нибудь ценное с целью перепродажи. Для этого он разбил оконное стекло, проник в окно и, обыскав помещения, похитил золотую цепочку, обручальное кольцо и кулон общей стоимостью 25 тысяч рублей, а также денежные средства в сумме 40 тысяч рублей.

Через несколько часов после сообщения о данной краже, сотрудники уголовного розыска, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, получили информацию о местонахождении злоумышленника. Мужчина уже разыскивался по подозрению в совершении вышеописанной кражи в Шахтерске. Спустя несколько часов гражданин был задержан. При нем сыщики обнаружили украденные украшения и денежные средства, которые в скором времени будут возвращены законной владелице.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных п. «а», «г» ч. 3 ст. 158 – кража, совершенная с банковского счета; кража, совершенная с проникновением в жилище. Гражданин, ранее судимый более 10-ти раз за кражи, угоны и другие преступления, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причастность фигуранта к другим противоправным деяниям.