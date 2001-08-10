В Корсакове полицейским пришлось стрелять по машине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 14 февраля в 01:15 часов в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Корсаковскому городскому округу в районе улицы Вокзальной был замечен легковой автомобиль иностранного производства. Водителю был подан сигнал об остановке. Однако законное требование сотрудников полиции тот не выполнил, а только увеличил скорость, пытаясь скрыться от экипажа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе преследования транспортного средства водителю при помощи СГУ неоднократно сообщались требования остановиться. Но гражданин только увеличивал скорость, тем самым создавая реальную опасность и угрозу здоровью и жизни другим участникам дорожного движения. Тогда инспекторами было принято решение применить оружие.

Сначала полицейский совершил предупредительный выстрел в воздух, а затем по транспортному средству. После машина была блокирована патрульным автомобилем в районе улицы Советской. Остановившись, гражданин заблокировал все двери и окна и отказывался выходить из салона машины. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировал. Тогда, на основании закона «О Полиции» к нему была применена физическая сила.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель был доставлен в ОМВД России по Корсаковскому городскому округу. У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения. Дальнейшее освидетельствование подтвердило, что мужчина употреблял спиртное.

В отношении 32-летнего гражданина составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке транспортного средства), ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). За даннфе правонарушения мужчине грозят денежные штрафы в размере до 30 тысяч рублей, лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет, а также административный арест на 15 суток.