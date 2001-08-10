В Южно-Сахалинске девушка провалилась в кипяток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инцидент с девушкой, провалившейся под снег в кипяток, в районе "Эдема" находится на контроле главы областного центра. По его поручению сегодня утром на место выехал вице-мэр Александр Гринберг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Пострадавшая девушка жива, за ее состоянием следят медики. Сейчас специалисты администрации связываются с жительницей для оказания ей всей необходимой помощи.

Как пояснили в АО «СКК», сегодня ночью, около 4 часов утра в районе жилых домов по ул. Горной, 52 и 56 произошел порыв на сети. В устранении аварии задействовано 11 единиц техники и 12 человек. На текущий момент установлено место повреждения трубопровода, произведены мероприятия по отключения сети. Ориентировочное время устранения порыва и подачи тепла в дома — 16.00.