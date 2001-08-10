На Сахалине подрядчик обманул заказчика, и получил деньги, не выполнив работу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области выявлен факт мошенничества, совершенный под видом исполнения договора подряда.

Предварительно установлено, что между энергоснабжающей организацией и подрядчиком был заключён договор по реконструкции кабельной линии с укладкой нового кабеля взамен старого на определённом участке, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.

При выполнении работ по договору генеральный директор компании подрядчика 1981 года рождения, действуя в группе по предварительному сговору, дал указание работникам не выполнять часть работ, а впоследствии составил документы о выполненных работах, содержащих недостоверные сведения, на основании которых работы были сданы заказчику и оплачены в полном объёме.

В ходе проведённого дальнейшего обследования и расчёта установлено, что стоимость невыполненных работ составила свыше 2 миллионов рублей, которые были похищены подозреваемым, что причинило ущерб энергоснабжающей организации в особо крупном размере.

По данному факту следственной частью Следственного Управления УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.