В сгоревшей бане а Озерском никто не пострадал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 февраля в 18.14 в диспетчерскую Новиковской пожарной пасти поступило сообщение о пожаре в селе Озерское.

Пожарный расчет прибыл на место в 18.18. К этому моменту открытым пламенем горела частная баня. Пожар локализовали в 18.25, а в 19.02 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.