Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2022
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Сахалинских рыбаков предупреждают о неустойчивом припае 16 февраля
09:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В сгоревшей бане а Озерском никто не пострадал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 февраля в 18.14 в диспетчерскую Новиковской пожарной пасти поступило сообщение о пожаре в селе Озерское.

Пожарный расчет прибыл на место в 18.18. К этому моменту открытым пламенем горела частная баня. Пожар локализовали в 18.25, а в 19.02 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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