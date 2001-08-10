На Сахалине два грузовика не поделили дорогу, водитель одного из них был лишен прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 13 февраля 20-летний водитель, лишенный права управления ТС, управляя автомобилем «SHACMAN», двигаясь по автодороге «Арсентьевка-Ильинское» в северном направлении, в районе 16 км, не учел особенности транспортного средства, не справился с управлением и совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем «SHACMAN», рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по региону.

В результате дорожно-транспортного происшествия, 30-летний пассажир «SHACMAN» получил травмы и был госпитализирован в ГБУЗ «Томаринская ЦРБ». По данному факту проводится проверка.