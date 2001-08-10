Тихоокеанское
информационное агентство
14 Февраля 2022
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В Южно-Сахалинске изменилась организация дорожного движения на пересечении проспектов Мира и Победы
10:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине два грузовика не поделили дорогу, водитель одного из них был лишен прав

На Сахалине два грузовика не поделили дорогу, водитель одного из них был лишен прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 13 февраля 20-летний водитель, лишенный права управления ТС, управляя автомобилем «SHACMAN», двигаясь по автодороге «Арсентьевка-Ильинское» в северном направлении, в районе 16 км, не учел особенности транспортного средства, не справился с управлением и совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем «SHACMAN», рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по региону.

 В результате дорожно-транспортного происшествия, 30-летний пассажир «SHACMAN» получил травмы и был госпитализирован в ГБУЗ «Томаринская ЦРБ». По данному факту проводится проверка.

 

 

 

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