10:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил
На Сахалине два грузовика не поделили дорогу, водитель одного из них был лишен прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 13 февраля 20-летний водитель, лишенный права управления ТС, управляя автомобилем «SHACMAN», двигаясь по автодороге «Арсентьевка-Ильинское» в северном направлении, в районе 16 км, не учел особенности транспортного средства, не справился с управлением и совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем «SHACMAN», рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по региону.
В результате дорожно-транспортного происшествия, 30-летний пассажир «SHACMAN» получил травмы и был госпитализирован в ГБУЗ «Томаринская ЦРБ». По данному факту проводится проверка.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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