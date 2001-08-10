В этом году благоустроят улицу Комарова в Луговом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый облик получит участок от улицы Дружбы до Комарова, 29. Кроме того, на другом участке этой улицы – от Дружбы до 2-ой Набережной – выполнят ремонт. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом стало известно в ходе двухчасовой встречи губернатора Валерия Лимаренко с жителями планировочного района Южно-Сахалинска.
Важная тема мероприятия – решение проблемы неприятного запаха на «тропе здоровья», расположенной вдоль реки Красносельской. Вопрос будет закрыт к лету, после запуска очистных сооружений в Ново-Александровске.
Проживающая на улице Дружбы, 5 Елена Хан пожаловалась губернатору на перебои в холодном водоснабжении. По словам специалистов городской администрации, проблемы были вызваны в том числе работами по очистке магистральных сетей, которые к сегодняшнему дню полностью завершены. Также перебои могут возникать из-за неправильного подключения водонагревателей в квартирах. Глава региона поставил задачу оперативно разобраться в ситуации и устранить причину проблем с водоснабжением в многоквартирном доме, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
А жильцы многоэтажки на Пионерской, 37 рассказали губернатору о проблеме, с которой они сталкиваются во время дождей.
– В 2020 году у нас отремонтировали крышу. И теперь во время дождя вода льется на крыльцо. Хотелось бы узнать, когда это исправят? – поинтересовалась жительница Лугового.
– Это недопустимая ситуация. Все недочеты необходимо устранить в этом году, – поручил руководству областного Фонда капитального ремонта Валерий Лимаренко.
По словам местных жителей, каждую осень в Луговом случаются перебои в подаче электроэнергии. Специалисты муниципалитета сообщили, что это происходило из-за подтопления электрической подстанции. Для решения проблемы от объекта энергетики были отведены грунтовые и талые воды – больше она возникать не должна.
Жительница планировочного района рассказала губернатору о плохом отоплении в квартире своей мамы – зимой температура в комнатах опускается до 15 градусов. Глава региона поручил руководителю Государственной жилищной инспекции Сахалинской области совместно со специалистами «Сахалинской коммунальной компании» незамедлительно провести проверку в доме островитянки. В случае, если температура в помещениях будет ниже нормы, управляющую организацию оштрафуют.
Отметим, всего на встрече были озвучены более 20 вопросов и обращений, связанных с ЖКХ, энергетикой, дорожным хозяйством, медициной, образованием, строительством и благоустройством. Все они взяты в работу, по каждому установлены контрольные сроки исполнения.
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