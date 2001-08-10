Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2022
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В Южно-Сахалинске изменилась организация дорожного движения на пересечении проспектов Мира и Победы
15:14, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокурор Южно-Курильского района выехал на место разлива нефтепродуктов на Шикотане

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурором Южно-Курильского района Александром Поповым осуществлен выезд на место разлива нефтепродуктов на о. Шикотан, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В ходе выезда проведено оперативное совещание с руководством администрации МО «Южно-Курильский городской округ», ООО «Рыбокомбинат «Островной», правоохранительных и контролирующих органов по вопросам локализации и устранения последствий аварий, скоординирована работа оперативны сил.

Исполняющему обязанности генерального директора ООО «Рыбокомбинат «Островной» объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства при осуществлении деятельности по ликвидации аварии и необходимости принятия мер по недопущению загрязнения акватории.

 Проведение проверки по факту разлива нефтепродуктов и устранения его последствий находится на личном контроле прокурора района.

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