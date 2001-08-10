Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем прокурора области направлено в суд уголовное дело по обвинению лица, содержащегося в одном из исправительных учреждений, в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, отбывая наказание за незаконный оборот наркотических средств, звонил на случайные телефонные номера и, представляясь знакомым, просил занять деньги для решения вопросов с сотрудниками правоохранительных органов и перевести их на указанные им банковские карты, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Так, в мае 2021 года мужчина созвонился с ранее незнакомым жителем Сахалинской области и построил разговор так, что последний ошибочно подумал, что общается со своим знакомым.

Мужчина сообщил потерпевшему, что приехал на о. Сахалин по делам и собирается заехать в гости, после чего разговор прерывал.

Через некоторое время мужчина перезванивал потерпевшему и сообщал, что в районе г. Макарова задержан сотрудниками правоохранительных органов за правонарушение и для разрешения вопроса на месте необходимы денежные средства, которые просил перевести ему на карту с обещанием возвратить по приезду в г. Южно-Сахалинск.

Действуя по такой схеме, он похитил у 11 граждан денежные средства в сумме более 280 тысяч рублей.

За совершение каждого преступления злоумышленнику грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Южно-Сахалинский городской суд.