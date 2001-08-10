Сахалинец украл бутылку алкоголя за 20 тысяч и продал его в два разе дешевле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 января в УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась сотрудница одного из местных магазинов, сообщив, что днём ранее неизвестный молодой человек, находясь в торговой точке по улице Пограничная, похитил с витрины брендовый алкогольный напиток стоимостью около 20 тысяч рублей. Неизвестный действовал тайно, в тот момент, когда за его действиями никто не наблюдал, что позволило ему уйти незамеченным, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Как стало известно, похищенное он продал водителю, оказывающему услуги в сфере пассажирских перевозок, за 10 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело