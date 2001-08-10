Сахалинка пустила в дом знакомого, а потом лишилась телефона и денег со счетов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, хищении денежных средств с банковского счета и покушении на хищение денежных средств.

Установлено, что в августе минувшего года фигурант увидел во дворе 50-летнюю соседку. Они состояли в дружеских отношениях, и гражданка пригласила его в гости. Во время застолья обвиняемый обратил внимание на её мобильный телефон, а также приметил, что в чехле лежит банковская карта, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Когда вечер подошел к концу, и хозяйка квартиры собралась спать, злоумышленник еще немного пообщался с ее сыном, а потом незаметно похитил со стола дорогостоящий гаджет и ушел к себе.

В дальнейшем фигурант при помощи мобильного телефона потерпевшей перевел с её счета на свой абонентский номер сначала на 10 000 рублей, а затем еще на 8 500 рублей и еще 1 300 рублей перевел третьему лицу.

После при помощи приложения мобильного банка и карты из чехла злоумышленник заполучил доступ к другому банковскому счету потерпевшей, на котором обнаружил 130 тысяч рублей. Фигурант перевел с данного счета на банковскую карту заявительницы 50 тысяч рублей. Далее он намеревался похитить денежные средства путем перевода на сторонний счет, но операция была заблокирована банком.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.