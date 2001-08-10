Сахалинец шантажом заставил поделиться закладчика наркотиками и попался

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Покровка, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в октябре прошлого года фигурант приехал в село Сокол к своей знакомой. Возле одного из местных магазинов он увидел незнакомого ему мужчину. В какой-то момент тот сошел с дороги и зашел в кусты. Подозреваемый предположил, что это может быть закладчик наркотиков. Тогда он подошел к незнакомцу и начал разговаривать с ним на повышенных тонах. В ходе последовавшего разговора незнакомец признался, что действительно делал закладку, и попросил не сообщать об этом в правоохранительные органы. Взамен закладчик пообещал дать ему дозу наркотика.

Подозреваемый согласился, и они обменялись контактными телефонами.

Через два дня обвиняемому позвонил новый знакомый и сказал, что вечером сообщит, куда именно подъехать, чтобы забрать наркотик. С наступлением вечера он действительно передал ему координаты тайника.

Злоумышленник добрался до указанного ему места, где обнаружил сверток из фольги с наркотическим веществом растительного происхождения, который спрятал в карман своей одежды. В дальнейшем гражданин планировал употребить наркотик, но ему это не удалось, поскольку на улице он был задержан сотрудниками полиции.

Экспертиза показала, что в свертке находилось масло каннабиса (гашишное масло) массой 6,47 грамма.