Сахалинец шантажом заставил поделиться закладчика наркотиками и попался
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Покровка, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в октябре прошлого года фигурант приехал в село Сокол к своей знакомой. Возле одного из местных магазинов он увидел незнакомого ему мужчину. В какой-то момент тот сошел с дороги и зашел в кусты. Подозреваемый предположил, что это может быть закладчик наркотиков. Тогда он подошел к незнакомцу и начал разговаривать с ним на повышенных тонах. В ходе последовавшего разговора незнакомец признался, что действительно делал закладку, и попросил не сообщать об этом в правоохранительные органы. Взамен закладчик пообещал дать ему дозу наркотика.
Подозреваемый согласился, и они обменялись контактными телефонами.
Через два дня обвиняемому позвонил новый знакомый и сказал, что вечером сообщит, куда именно подъехать, чтобы забрать наркотик. С наступлением вечера он действительно передал ему координаты тайника.
Злоумышленник добрался до указанного ему места, где обнаружил сверток из фольги с наркотическим веществом растительного происхождения, который спрятал в карман своей одежды. В дальнейшем гражданин планировал употребить наркотик, но ему это не удалось, поскольку на улице он был задержан сотрудниками полиции.
Экспертиза показала, что в свертке находилось масло каннабиса (гашишное масло) массой 6,47 грамма.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:41 Сегодня Круизер сбил ребенка в Южно-Сахалинске
11:41 Сегодня Молодежное правительство привлекло к реализации проектов тысячи юных сахалинцев и курильчан
12:19 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
- 11:40 Сегодня Сахалинце доставят до "Лыжни России" на автобусах
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
15:02 3 Февраля Частный сектор в Южно-Сахалинске начали подключать к газу
14:31 3 Февраля Сахалинец приметил автомобиль, который никто не чистит от снега, и решил забрать его себе
15:59 3 Февраля На Сахалине побывал австрийский журналист, публицист и переводчик Эрих Кляйн
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
- 15:11 20 Января В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова
14:29 10 Января Две сахалинки при попытке заработать в интернете лишились почти двух миллионов
15:00 13 Января В Южно-Сахалинске доставщик пиццы украл из подъезда половину детской коляски
Выбор редакции
- 11:26 Вчера Сахалинца, проехавшего на велосипеде через всю страну, наградили памятным знаком
- 16:00 8 Февраля Сахалинский "Кристалл" стал серебряным призером "Золотой шайбы"
- 15:43 7 Февраля Южно-сахалинские педагоги примут участие в профессиональном конкурсе
- 11:07 7 Февраля Белорусы в сахалинской икре не обнаружили икры
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?