Курильские власти обязали взять на баланс бесхозную линию электропередач
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Южно-Курильского района проведена проверка в сфере электроснабжения.
Установлено, что воздушная линия электропередач, обеспечивающая электроснабжением пять населенных пунктов острова Кунашир, администрацией МО «Южно-Курильский» городской округ» муниципальным имуществом не признана, обслуживающей организации не передавалась, в единый государственный реестр недвижимости не включена, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
В этой связи прокурором района мэру МО «Южно-Курильский городской округ» внесено представление, однако реальных мер администрацией по принятию на учет бесхозяйной линии не принято
В этой связи прокурор Южно-Курильского района обратился с соответствующим административным заявлением в суд.
Южно-Курильский районный суд, изучив материалы дела, с позицией прокурора согласился, бездействие муниципалитета признал незаконным и возложил обязанность принять меры по постановке на учет бесхозяйной линии электропередач.
Решение суда в силу не вступило.
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