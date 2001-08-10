Тихоокеанское
информационное агентство
10 Февраля 2022
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09:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Круизер сбил ребенка в Южно-Сахалинске

Круизер сбил ребенка в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 9 февраля в Южно-Сахалинске, водитель, управляя автомобилем «ТОYОТА LАND СRUISЕR РRАDО», двигаясь по улице Ленина в южном направлении по крайней правой полосе, в районе дома № 286, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2010 года рождения, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Реенок перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода, в районе его видимости. В результате ДТП пешеход получил травмы. По данному факту проводится проверка.

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