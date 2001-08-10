Трое охинцев предстанут перед судом за браконьерство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе предстанут перед судом трое граждан, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в сентябре минувшего года фигуранты 1977, 1985 и 2003 годов рождения, находясь в поселке Сабо, где проживает один из обвиняемых, вступили в сговор, направленный на незаконный вылов рыбы лососевых пород, заведомо зная, что в данный сезонный период ее добыча без специальных путевок запрещена.

После граждане прибыли в место слияния реки Лангры и ее притока Иок, выставили запрещенные орудия лова (ставные сети), в которые начала заходить рыба. Из пойманных лососевых злоумышленники добывали икру, заготавливали ее на месте и складировали в контейнер.

Противоправные действия фигурантов были пресечены сотрудниками полиции и рыбохраны. С места было изъято более 4 килограммов красной икры, рыба кета и рыба кижуч, запрещенные орудия лова.

В результате противоправных действий фигурантов водным биологическим ресурсам Российской Федерации был причинен ущерб на общую сумму 326 166 рублей 52 копейки, что является особо крупным ущербом.

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» собраны исчерпывающие доказательства, указывающие на совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст.256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской Федерации), если это деяние совершено в местах нереста и на миграционных путях к ним, с применением других запрещённых орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившие особо крупный ущерб.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.