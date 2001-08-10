Сахалинец тайком сфотографировал кредитку знакомого и стал снимать с нее деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23-летний житель села Онор предстанет перед судом за кражу денежных средств с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

При производстве уголовного дела, возбужденного по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), следователем ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» было установлено, что в июле минувшего года фигурант и потерпевший пошли в магазин, чтобы приобрести алкогольные напитки. На кассе заявитель передал обвиняемому свою карту для оплаты покупок, а сам вышел из магазина. Пользуясь случаем, гражданин сфотографировал реквизиты чужой кредитки.

С помощью данных снимков он зарегистрировал карту заявителя в приложении мобильного банка. Затем под благовидным предлогом выведал у него защитный смс-код, который пришел на телефон, тем самым завершив регистрацию и заполучив удаленный доступ к счету.

Спустя неделю обвиняемый начал совершать мелкие переводы с карты потерпевшего на банковский счет своего отца. Последний не знал о противоправных действиях сына. Затем он переводил деньги себе и тратил по своему усмотрению. Также несколько раз фигурант переводил небольшие суммы своим знакомым, которые также не знали об их происхождении, и забирал деньги себе.

В результате за две с небольшим недели злоумышленник похитил мелкими переводами с банковского счета потерпевшего 66 тысяч 448 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.