Сахалинцы уснули в угнанной машине, где их и обнаружила полиция
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя районного центра, обвиняемого в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 19 октября прошлого года фигурант в вечернее время с друзьями находился в подъезде у своего друга, который проживает в доме по улице Комсомольской в городе Долинске.
Ближе к полуночи в подъезд зашел знакомый и предложил ему прокатиться, сообщив, что автомобиль взял на время у своего товарища. Обвиняемый согласился, и они вместе поехали в сторону «Теплой Долины» по улице Вилкова.
Примерно в 1 час 30 минут иномарку занесло и произошёл съезд в кювет. Водитель вышел из автомобиля и стал думать, как лучше оттуда выбраться. В это время фигурант, оставшись в салоне один, решил посмотреть, что ценного есть в бардачке. Открыв его, он увидел два кошелька, из которых похитил 18 тысяч рублей. Деньги положил к себе в карман, а кошельки – обратно в бардачок.
Так, своими действиями ранее судимый за угоны молодой человек совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» частью 2 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
После того, как выехать из кювета у них не получилось, они отправились пешком в Долинск, где встретили знакомого, с которым водитель вернулся к автомобилю, а фигурант ушел. В дальнейшем он распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Когда двое молодых людей вернулись к месту ДТП, после неудачных попыток выехать из кювета, они уснули в иномарке, где их и обнаружили спящими сотрудники полиции.
Как выяснилось, автомобиль был угнан знакомым обвиняемого, предложившем ему на нём покататься. 27-летний владелец «железного коня» узнал об этом, когда утром не обнаружил своё авто на припаркованном месте. Он посмотрел по приложению местонахождение транспортного средства, сообщил об угоне в службу 112 и совместно с полицейскими прибыл на место, откуда пара молодых людей была доставлена в отдел полиции дел разбирательства. По факту угона было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно находится в суде на рассмотрении.
Уголовное дело по факту кражи также будет рассмотрено в суде.
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