Мошенники из Волгограда обманули более 20 жителей Сахалинской области, их ждет суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончен ряд многоэпизодных уголовных дел о телефонных и интернет-мошенничествах, совершенных в отношении жителей островного региона. Данные противоправные деяния инкриминируются трем жителям Волгоградской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Первый фигурант – 25-летний уроженец города Жирновск, осуществлял телефонные звонки жителям Сахалинской области и представлялся родственником, либо знакомым потерпевших. В ходе диалога злоумышленник сообщал, что попал в ДТП, либо ему срочно нужны денежные средства для «решения вопроса» с сотрудниками ГИБДД, чтобы избежать ответственности за правонарушение. После переводов подозреваемый отключал телефон и полученные обманом деньги тратил по своему усмотрению. Установлена причастность обвиняемого к 10 преступлениям. Общая сумма ущерба составила почти 250 тысяч рублей.

Похожей, но более многоступенчатой схемой пользовался 32-летний ранее судимый житель поселка Мичуринский. Мужчина подбирал абонентский номер жителя Сахалинской области, затем в ходе телефонных переговоров строил диалог так, чтобы последний подумал, что звонит его знакомый, проживающий на материке. В случае если потерпевший полагал, что действительно разговаривает со своим знакомым, злоумышленник радостно сообщал, что приехал на Сахалин и предлагал встретиться, чтобы пообщаться. Это окончательно располагало к себе жертву. Далее обвиняемый снова звонил потерпевшему и взволнованным голосом сообщал, что он якобы управлял автомобилем в состоянии опьянения, либо совершил иное правонарушение и для того, чтобы его не привлекли к ответственности нужно дать взятку. В случае необходимости для введения потерпевшего в еще большее заблуждение фигурант изменял голос и разговаривал уже от имени якобы сотрудника правоохранительных органов и требовал передачи денежных средств. После злоумышленник просил взаймы определенную сумму, которую надо перевести на банковскую карту либо лицевой счет абонентского номера. Деньги он обещал сразу отдать при встрече, о которой они договаривались. На удочку фигуранта попались 9 жителей островного региона, которые перевели ему в общей сумме 256 тысяч рублей. Еще одному жителю Корсакова удалось сберечь свои денежные средства в сумме 19 тысяч рублей, поскольку банк заблокировал подозрительную операцию.

Третий злоумышленник – 30-летний житель города Волжский. Он создал на популярном интернет-сайте частных объявлений аккаунт с женским именем и недостоверными сведениями, в котором выставлял объявления о продаже мебели и бытовой техники на территории Южно-Сахалинска. Когда с ним связывались потенциальные покупатели, он сообщал им, что на покупку уже есть несколько заявок, и, если они желают, чтобы товар достался именно им, необходимо внести предоплату. Также гражданин уверял, что товар можно будет забрать сразу, приехав по указанному им адресу. После того, как потерпевшие переводили ему денежные средства, злоумышленник блокировал объявление и переставал выходить на связь. Действуя таким образом, гражданин обманул пять сахалинцев на общую сумму 21 тысяч рублей.

Обвиняемые были установлены и задержаны в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области. Санкции статьи, инкриминируемой фигурантам, предусматривают до пяти лет лишения свободы.