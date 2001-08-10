Тихоокеанское
информационное агентство
9 Февраля 2022
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На Сахалине зарегистрировано ощутимое землетрясение
10:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине зарегистрировано ощутимое землетрясение

На Сахалине зарегистрировано ощутимое землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 февраля в 09.29 (сах) зарегистрировано землетрясение на территории острова Сахалин. Эпицентр находился в 24 км северо-восточнее с. Красногорск Томаринского района. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7, глубина 5 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Землетрясение ощутили жители Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского районов. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администраций муниципальных образований и местных пожарно-спасательных гарнизонов проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

 

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