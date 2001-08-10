На Сахалине ищут пропавшего 81-летнего островитянина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного отсутствия 61-летнего Геннадия Анатольевича, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном седственном кимитете.
В ходе расследования уголовного дела неоднократно организовывалось проведение масштабных поисковых мероприятий, в том числе, с привлечением волонтеров, военнослужащих, сотрудников МЧС России по Сахалинской области, а также сотрудников полиции.
В ходе проведения поисковых мероприятий установить место нахождения пропавшего не представилось возможным.
Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см., на вид 60-65 лет, среднего телосложения, волос светло-русый, стрижка короткая. Был одет: осенняя куртка болотного цвета, кепка коричневого цвета, джинсы синего цвета, полуботинки черного цвета.
Лиц, которым что-либо известно о месте нахождения Геннадия Анатольевича или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться в следственный отдел по г. Южно-Сахалинск по телефонам: 8-918-921-55-50
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