На Сахалине ищут пропавшего 81-летнего островитянина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного отсутствия 61-летнего Геннадия Анатольевича, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном седственном кимитете.

В ходе расследования уголовного дела неоднократно организовывалось проведение масштабных поисковых мероприятий, в том числе, с привлечением волонтеров, военнослужащих, сотрудников МЧС России по Сахалинской области, а также сотрудников полиции.

В ходе проведения поисковых мероприятий установить место нахождения пропавшего не представилось возможным.

Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см., на вид 60-65 лет, среднего телосложения, волос светло-русый, стрижка короткая. Был одет: осенняя куртка болотного цвета, кепка коричневого цвета, джинсы синего цвета, полуботинки черного цвета.

Лиц, которым что-либо известно о месте нахождения Геннадия Анатольевича или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться в следственный отдел по г. Южно-Сахалинск по телефонам: 8-918-921-55-50