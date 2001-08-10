Сахалинец несколько дней пил с малознакомыми людьми, а потом обнаружил пропажу 80 тысяч
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 февраля в отдел МВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило заявление 43-летнего местного жителя о том, что с его банковского счета похищено 80 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Как выяснилось, потерпевший на протяжении нескольких дней употреблял спиртное, посещал разных малознакомых ему людей, имена которых, и где именно они проживают, он не помнит.
В минувшую субботу он проверил остаток денежных средств на своей карте через банковское онлайн приложение и выяснил, что днем ранее со счета была списана вышеуказанная сумма денежных средств.
Полицейские в ходе проведения розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Установлено, что потерпевший находился в гостях у 43-летнего местного жителя, в компании которого употреблял алкогольные напитки. Он передавал свою банковскую карту хозяину квартиры и сообщал от неё пин-код, чтобы тот мог расплатиться по его кредитке в магазине за приобретение продуктов и алкоголя.
После того как знакомый вернулся с покупками, они продолжили застолье, при этом карту мужчина возвращать не стал. По окончанию совместного времяпрепровождения злоумышленник проводил товарища до дома, а сам после этого отправился к терминалу, где обналичил 35 тысяч рублей, которые спрятал у себя дома, 25 тысяч перевёл себе на карту, остальное потратил на личные нужды. Правоохранители изъяли 60 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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