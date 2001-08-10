Сахалинска, обидевшись на сожителя, обвинила его в мнимом избиении и угрозе убийством

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы, обвиняемой в заведомо ложном сообщении о совершении преступления в отношении нее, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в июле минувшего года у гражданки произошел конфликт с её сожителем. Затем она ушла к своей знакомой, где после распития спиртных напитков в компании подруг осталась с ночевкой. На следующий день мужчина пришел за девушкой, чтобы отвести её домой, но между ними снова произошла словесная ссора.

Разозлившись, обвиняемая вызвала сотрудников полиции, которым сообщила, что сожитель, который к этому времени уже ушел, избил её и высказал угрозу убийством.

После этого, будучи предупрежденной об ответственности за заведомо ложные показания по статье 306 УК РФ, гражданка написала письменное заявление о совершении в отношении нее противоправных деяний.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции установили, что фигурантка намеренно ввела в заблуждение правоохранительные органы и изложила в заявлении сведения о событиях, которые на самом деле не происходили.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.