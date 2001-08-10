Двух сахалинцев будут судить за браконьерство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следствием ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Южно-Сахалинска и 36-летнего жителя села Охотское, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в сентябре минувшего года фигуранты прибыли к проливу Красноармейский Корсаковского района. Выйдя на лодке в воды пролива на участок, являющийся миграционным путем рыбы лососевых пород к местам нереста, не имея разрешения на ее добычу, оги при помощи ставной сети ловили кету.

В дальнейшем противоправные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Сумма ущерба составила 333 494 рубля.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.