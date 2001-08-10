Тихоокеанское
информационное агентство
8 Февраля 2022
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Отстранен от должности министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский
14:35, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка сняла квартиру и пересдала ее как свою

Сахалинка сняла квартиру и пересдала ее как свою

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы областного центра, обвиняемой в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемая нашла в сети объявление о сдаче квартиры и позвонила по указанному номеру. В ходе последующей встречи с хозяйкой девушки договорились, что фигурантка заедет в квартиру 10 сентября, а плату внесет через 4 дня, так как в тот день она должна была получить зарплату. Хозяйка квартиры пошла ей на встречу. Через пару дней у девушки возникли финансовые трудности, и она решила пересдать арендованное жилье. В сети она нашла объявление и договорилась о встрече с потенциальной квартиросъемщицей. При этом девушка сообщила о том, что является хозяйкой данной жилплощади. После осмотра и договоренности об оплате, женщина перевела 30 тысяч рублей. Обвиняемая передала ей ключи и ушла. В скором времени выяснилось, что фигурантка обманула потерпевшую и данное помещение принадлежит совсем другому человеку.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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