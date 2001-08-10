Житель Макарова ответит в суде за браконьерство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего безработного местного жителя, обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов, если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..

Установлено, что 18 сентября 2021 года около 11 часов вечера, предварительно надев рыбацкий костюм и взяв с собою ставную сеть, фигурант пришёл к устью реки Макарова, воды которой являются миграционным путем к местам нереста тихоокеанских лососей. Находясь на южном берегу устья и используя запрещенное орудие лова – ставную рыболовную сеть, не имея путёвки на добычу водно-биологических ресурсов, находясь в запрещенном для любительского рыболовства месте, незаконно добыл рыбу семейства лососевых, чем причинил ущерб на сумму 55 904 рубля. Обвиняемый намеревался заготовить икру из выловленной рыбы, но его действия были пресечены сотрудниками рыбоохраны.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.