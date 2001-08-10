Тихоокеанское
информационное агентство
8 Февраля 2022
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Отстранен от должности министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский
14:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец предстанет перед судом за кражу сумки из квартиры

Сахалинец предстанет перед судом за кражу сумки из квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего уроженца Углегорского района, обвиняемого в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..

Установлено, 24 августа 2021 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в подъезд, где дернул ручку входной двери, которая оказалась не заперта и зашел в чужую квартиру. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он взял с тумбочки в прихожей женскую сумку и поспешил скрыться. В сумке, поимо прочего имущества, находились деньги и документы. Сумма материального ущерба составила 11 350 рублей. 

Через несколько дней мужчина попытался совершить покупку по банковской карте, которая была в сумке, но получил отказ, так как потерпевшая заблокировала кредитку. Остальное имущество, документы, ключи он выбросил в мусорный контейнер. Похищенные денежные средства в сумме 7700 рублей он потратил по своему усмотрению. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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