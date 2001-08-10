Сахалинец предстанет перед судом за кражу сумки из квартиры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего уроженца Углегорского района, обвиняемого в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..
Установлено, 24 августа 2021 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в подъезд, где дернул ручку входной двери, которая оказалась не заперта и зашел в чужую квартиру. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он взял с тумбочки в прихожей женскую сумку и поспешил скрыться. В сумке, поимо прочего имущества, находились деньги и документы. Сумма материального ущерба составила 11 350 рублей.
Через несколько дней мужчина попытался совершить покупку по банковской карте, которая была в сумке, но получил отказ, так как потерпевшая заблокировала кредитку. Остальное имущество, документы, ключи он выбросил в мусорный контейнер. Похищенные денежные средства в сумме 7700 рублей он потратил по своему усмотрению. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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