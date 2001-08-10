Житель Охи выхватил сумочку из женских рук и скрылся
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отдел МВД России по городскому округу «Охинский» вечером 2 февраля поступило заявление от 50-летней местной жительницы о том, что неизвестный выхватил сумочку и скрылся с ней в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила не менее 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Гражданка уточнила обстоятельства случившегося. Она возвращалась домой с работы по центральной улице Карла Маркса. В районе перекрестка с улицей 50 лет Октября кто-то сзади потянул сумку, которую она крепко держала. В итоге женщина не устояла на ногах и упала на землю. Вместе с ней тоже упал и злоумышленник, при этом он не отпускал ее сумку, продолжая тянуть на себя. Налётчик замахнулся на гражданку и резким движением вырвал сумочку, в которой находились сотовый телефон, документы, ключи от квартиры, банковская карта и косметичка. Затем злоумышленник скрылся бегством.
Сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение и задержали. К содеянному оказался причастен 35-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель.
Выяснилось, что указанный гражданин возвращался от знакомого и увидел идущую впереди женщину, у которой решил похитить сумку. С первого раза выхватить имущество ему не удалось, но после падения он всё же сумел отобрать сумочку и убежать. Свернув во дворы, злоумышленник проник в подъезд, где стал изучать содержимое. Здесь же избавился от сотового телефона, а сумку выбросил на улице, остальное оставил себе.
Полицейские изъяли похищенное имущество.
Гражданин по ходатайству следствия решением суда заключен под стражу.
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