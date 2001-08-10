Тихоокеанское
информационное агентство
8 Февраля 2022
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14:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Охи выхватил сумочку из женских рук и скрылся

Житель Охи выхватил сумочку из женских рук и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по городскому округу «Охинский» вечером 2 февраля поступило заявление от 50-летней местной жительницы о том, что неизвестный выхватил сумочку и скрылся с ней в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила не менее 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Гражданка уточнила обстоятельства случившегося. Она возвращалась домой с работы по центральной улице Карла Маркса. В районе перекрестка с улицей 50 лет Октября кто-то сзади потянул сумку, которую она крепко держала. В итоге женщина не устояла на ногах и упала на землю. Вместе с ней тоже упал и злоумышленник, при этом он не отпускал ее сумку, продолжая тянуть на себя. Налётчик замахнулся на гражданку и резким движением вырвал сумочку, в которой находились сотовый телефон, документы, ключи от квартиры, банковская карта и косметичка. Затем злоумышленник скрылся бегством.

Сотрудники уголовного розыска установили  его местонахождение и задержали. К содеянному оказался причастен 35-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель.  

Выяснилось, что указанный гражданин возвращался от знакомого и увидел идущую впереди женщину, у которой решил похитить сумку. С первого раза выхватить имущество ему не удалось, но после падения он всё же сумел отобрать сумочку и убежать. Свернув во дворы, злоумышленник проник в подъезд, где стал изучать содержимое. Здесь же избавился от сотового телефона, а сумку выбросил на улице, остальное оставил себе. 

Полицейские изъяли похищенное имущество.

Гражданин по ходатайству следствия решением суда заключен под стражу.

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