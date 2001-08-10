Белорусы в сахалинской икре не обнаружили икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Икра кижуча, чавычи и кеты от сахалинского производителя попала под запрет продажи в Белоруссии. В двух видах продукта нашли то, чего там быть не должно, а ещё один вид икры ею вообще не являлся, пишет astv.ru.

В частности, в чёрном списке оказались следующие продукты:

- икра кижуча и икра чавычи. Производитель ООО "Персей" (РФ, Сахалинская обл., г. Корсаков). Исследователи отметили, что в состав входит влагоудерживающий агент Е244, который использовать нельзя;

- икра кеты. Производитель ООО "Персей" (РФ, Сахалинская обл., г. Корсаков). Здесь ситуация оказалась ещё круче: в продукции не нашли ДНК лососевых видов рыб, а значит, "икра" оказалась сделана из чего-то ещё.

Контролирующий орган отметил, что ООО "Персей" не существует с 2019 года, и по указанным в маркировке адресам изготовителя никакого нет и в помине.