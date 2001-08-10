Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Южно-Курильского района проведена проверка по обращению жительницы Южно-Курильского района о невыплате ей заработной платы, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В ходе проведенной проверки установлено, что предприниматель с января по сентябрь 2020 г. в полном объеме не выплачивал своей сотруднице заработную плату, в связи с чем долг по оплате труда составил 232 тысячи рублей.

В связи с этим, в адрес работодателя внесено представление, которое им было проигнорировано, трудовые права гражданки не восстановлены.

В этой связи, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).

По итогам его рассмотрения дела постановлением мирового судьи судебного участка № 23 Южно-Курильского района работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Помимо этого, прокурором района в суд направлено соответствующее исковое заявление о взыскании задолженности по оплате труда, которое Южно-Курильским районным судом признано обоснованным и заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с выводами суда, ответчиком данное решение обжаловано, однако Сахалинский областной суд решение нижестоящей инстанции оставил в силе.

После вступления в силу решения суда и предъявления исполнительного листа в службу судебных приставов долг перед заявительницей в полном объеме погашен.