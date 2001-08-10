Тихоокеанское
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4 Февраля 2022
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16:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда

Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Южно-Курильского района проведена проверка по обращению жительницы Южно-Курильского района о невыплате ей заработной платы, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В ходе проведенной проверки установлено, что предприниматель с января по сентябрь 2020 г. в полном объеме не выплачивал своей сотруднице заработную плату, в связи с чем долг по оплате труда  составил 232 тысячи рублей.

В связи с этим, в адрес работодателя внесено представление, которое им было проигнорировано, трудовые права гражданки не восстановлены.

В этой связи, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).

По итогам его рассмотрения дела постановлением мирового судьи судебного участка № 23 Южно-Курильского района работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Помимо этого, прокурором района в суд направлено соответствующее исковое заявление о взыскании задолженности по оплате труда, которое Южно-Курильским районным судом признано обоснованным и заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с выводами суда, ответчиком данное решение обжаловано, однако Сахалинский областной суд решение нижестоящей инстанции оставил в силе.

После вступления в силу решения суда и предъявления исполнительного листа в службу судебных приставов долг перед заявительницей в полном объеме погашен.

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