Тихоокеанское
информационное агентство
4 Февраля 2022
Сейчас 22:09
76,65|86,56|66,91
МЧС предупреждает, что выход на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасен
15:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл коляску, чтобы отвезти не ней найденные на помойке доски

Сахалинец украл коляску, чтобы отвезти не ней найденные на помойке доски

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя города Южно-Сахалинска, обвиняемого в совершении кражи чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 28 октября около 4-х часов ночи фигурант шел по двору дома по улице Пограничной. Около мусорного бака он заметил доски от разобранной мебели и захотел их забрать себе. Так как щиты были большие и ему затруднительно было их нести, фигурант вспомнил, что видел в одном из подъездов детскую коляску. Мужчина решил взять ее, чтобы сложить туда доски, и повез потом их в сторону своего дома. Далее украденное он решил оставить для личного пользования и спрятал в подвал. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?