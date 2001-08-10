Сахалинец украл коляску, чтобы отвезти не ней найденные на помойке доски

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя города Южно-Сахалинска, обвиняемого в совершении кражи чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 28 октября около 4-х часов ночи фигурант шел по двору дома по улице Пограничной. Около мусорного бака он заметил доски от разобранной мебели и захотел их забрать себе. Так как щиты были большие и ему затруднительно было их нести, фигурант вспомнил, что видел в одном из подъездов детскую коляску. Мужчина решил взять ее, чтобы сложить туда доски, и повез потом их в сторону своего дома. Далее украденное он решил оставить для личного пользования и спрятал в подвал. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.