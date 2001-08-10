Тихоокеанское
информационное агентство
4 Февраля 2022
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15:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка украла у знакомой золотой браслет

Сахалинка украла у знакомой золотой браслет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 7 декабря 2021 года в утреннее время ей на сотовый телефон позвонила знакомая, которая попросила помочь собрать посылку. Придя к подруге в гости, женщины совместно стали распивать спиртные напитки. В ходе разговора хозяйка квартиры стала рассказывать, что у ее родственницы скоро праздник, в связи с чем она купила ей в подарок наручный золотой браслет за 24 000 рублей. Далее она достала коробочку с золотым изделием из кухонного гарнитура и показала ей его. Позже гостье позвонили, и она засобиралась домой. Так как хозяйка ненадолго ушла в другую комнату, подруга воспользовалась моментом и похитила золотой браслет. Украшение изъяли сотрудники полиции.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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