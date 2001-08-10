На Сахалине пенсионерка попросила соседа о помощи, а тот сначала помог, а потом избил ее и ограбил
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
3 февраля в ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило сообщение фельдшера скорой медицинской помощи села Быков о том, что была оказана медицинская помощь 89-летней местной жительнице. По словам пенсионерки, у которой диагностированы травма головы и множественные ушибы тела, её избил сосед и требовал денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники полиции установили, что 2 февраля сосед потерпевшей предложил ей свою помощь в покупке продуктов питания. Женщина согласилась и передала ему около 1000 рублей, сообщив, что сдачу он может оставить себе. После того как мужчина сделал покупки, оставшаяся сумма его не устроила. Он счёл её недостаточной и потребовал от пожилой соседки добавить ему денежные средства, но она отказала и потребовала, чтобы он уходил. Однако подозреваемый с целью незаконного обогащения умышленно нанес потерпевшей множественные удары по различным частям тела. Затем он прошел в квартиру и открыто похитил не менее 15 тысяч рублей из последних сбережений пенсионерки, которые потратил по собственному усмотрению.
Сотрудники Долинского уголовного розыска оперативно задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство 46-летнего подозреваемого. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело.
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