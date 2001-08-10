Ранее судимый за пьяную езду сахалинец вновь сел за руль подшофе и сбил пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" окончено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя 1990 года рождения в совершении наезда на пешехода и оставление места ДТП. Кроме этого, ему вменяется управление транспортным средством в состоянии опьянения, при наличии судимости за аналогичное деяние, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант15 марта 2021 в период времени с 23 часов 15 минут по 23 часа 27 минут, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на нерегулируемый пешеходный переход, расположенный на перекрестке улиц Дзержинского и Комсомольская, где совершил наезд на пешехода, после чего с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, чем грубо нарушил требования ПДД РФ.

В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летней женщине причинен тяжкий вред здоровью.

Спустя два с половиной часа с момента ДТП сотрудники полиции обнаружили и изъяли во дворе одного дома по улице Комсомольской автомобиль, но котором передвигался фигурант. Транспортное средство имело повреждения передней части кузова.

16 марта в первой половине дня местонахождение разыскиваемого было установлено. Ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого установлен факт его нахождения в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, фигурант управлял иномаркой, будучи ранее осужденным приговором Южно-Сахалинского городского суда за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.