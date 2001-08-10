Ранее судимый за пьяную езду сахалинец вновь сел за руль подшофе и сбил пешехода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" окончено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя 1990 года рождения в совершении наезда на пешехода и оставление места ДТП. Кроме этого, ему вменяется управление транспортным средством в состоянии опьянения, при наличии судимости за аналогичное деяние, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что фигурант15 марта 2021 в период времени с 23 часов 15 минут по 23 часа 27 минут, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на нерегулируемый пешеходный переход, расположенный на перекрестке улиц Дзержинского и Комсомольская, где совершил наезд на пешехода, после чего с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, чем грубо нарушил требования ПДД РФ.
В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летней женщине причинен тяжкий вред здоровью.
Спустя два с половиной часа с момента ДТП сотрудники полиции обнаружили и изъяли во дворе одного дома по улице Комсомольской автомобиль, но котором передвигался фигурант. Транспортное средство имело повреждения передней части кузова.
16 марта в первой половине дня местонахождение разыскиваемого было установлено. Ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого установлен факт его нахождения в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, фигурант управлял иномаркой, будучи ранее осужденным приговором Южно-Сахалинского городского суда за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:28 Сегодня Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
08:53 Сегодня В Южно-Сахалинске меняется временная схема движения автобусов №34
11:14 Сегодня Первый день всероссийских соревнований по биатлону принес сахалинцам десять медалей
09:09 Сегодня Таранайской школе подарили автобус
10:53 28 Января Сахалинский производитель хлебобулочных изделий планирует выйти на японский рынок
16:44 28 Января На Сахалине холодовое плавание перенесли из-за холода
15:38 28 Января Сахалинской области выделят более трех миллиардов рублей на дорожные работы
16:39 28 Января Репертуар Чехов-центра пополнится детским спектаклем по "Острову сокровищ" Стивенсона
- 19:19 5 Января В выходные сахалинцы вдвое чаще стали обращаться на горячую линию минздрава
- 17:31 4 Января В Южно-Сахалинске вор продал украденный смартфон в 10 раз дешевле его цены
- 17:24 4 Января Житель Сахалина обворовал работодателя, задержавшего ему зарплату
17:26 4 Января С ресепшена поронайской гостиницы украли деньги и документы
Выбор редакции
- 15:59 Вчера На Сахалине побывал австрийский журналист, публицист и переводчик Эрих Кляйн
- 10:04 31 Января Сахалинские борцы греко-римского стиля завоевали шесть медалей первенства ДФО в Чите
- 17:02 28 Января Малышей в садах Южно-Сахалинска учат правильно чистить зубы
- 16:39 28 Января Репертуар Чехов-центра пополнится детским спектаклем по "Острову сокровищ" Стивенсона
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?