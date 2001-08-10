Житель Южно-Сахалинска пришел занять денег, но передумал и украл золотые украшения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Корсакова, обвиняемого в совершении двух краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВд РФ по Сахалинской области
Установлено, что фигурант пошел в гости к своей знакомой, у которой хотел занять 10 тысяч рублей, чтобы отдать долг. Зайдя в квартиру, он решил не спрашивать про деньги, а украсть у неё золотые изделия, которые ранее видел в шкафу. Он попросил хозяйку принести ему попить воды, и пока она ходила на кухню, быстро прошёл в зал, где забрал из вазы четыре золотых кольца и золотую цепочку с кулоном. После он вернулся к выходу, выпил воду, и сразу ушёл. Далее он написал своему знакомому и сообщил, что вместо денег отдаст золото. Сумма причиненного ущерба составила 86 500 рублей.
В другой день фигурант вместе со своим знакомым в вечернее время прогуливался по Южно-Сахалинску. За гаражом он нашел сварочный аппарат и решил его проверить, в рабочем ли он состоянии. По пути они зашли к знакомому, который пригласил их пройти в сарай, чтобы проверить аппарат. Он оказался не исправен, и обвиняемый выбросил его. В сарае же фигурант обратил внимание на шуруповерт, после чего покинул территорию участка. На следующий день обвиняемый решил похитить указанный инструмент. Зная, что постройка не снабжена какими-либо запирающими устройствами, он перелез через забор, открыл дверь и забрал кейс с инструментом. Впоследствии он оставил его на хранение у своего знакомого. Позже, узнав, что потерпевший написал заявление в полицию, он выдал ему сам похищенный кейс, стоимостью более 5 тысяч рублей, а в отделе полиции признался в совершении кражи.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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