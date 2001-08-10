Тихоокеанское
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3 Февраля 2022
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14:32, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец хранил марихуану на чердаке чужого дома

Сахалинец хранил марихуану на чердаке чужого дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» в ходе проведения 27 января оперативно-разыскных мероприятий обнаружили и изъяли на чердаке одного дома по улице Красноармейской части растений, внешне похожих на наркотикосодержащее растение конопля, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинско области.

Согласно результатам проведённого исследования, представленное на экспертизу является наркотическим средством «каннабис» (марихуана) в количестве 215 грамм. Установлено, что данное наркотическое средство принадлежит 47-летнему местному жителю. Мужчина хранил на чердаке чужого дома наркотик с целью личного употребления.

Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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