Сахалинец хранил марихуану на чердаке чужого дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» в ходе проведения 27 января оперативно-разыскных мероприятий обнаружили и изъяли на чердаке одного дома по улице Красноармейской части растений, внешне похожих на наркотикосодержащее растение конопля, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинско области.
Согласно результатам проведённого исследования, представленное на экспертизу является наркотическим средством «каннабис» (марихуана) в количестве 215 грамм. Установлено, что данное наркотическое средство принадлежит 47-летнему местному жителю. Мужчина хранил на чердаке чужого дома наркотик с целью личного употребления.
Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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